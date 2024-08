Météo : Gwangbokjeol mitigé entre soleil et pluie

Photo : YONHAP News

En ce jour de l’anniversaire de la libération de la Corée du joug japonais, ou « Gwangbokjeol » en coréen, la météo est mitigée. En effet, dans la matinée, le soleil brille malgré des nuages qui peuvent bloquer quelques uns de ses rayons. Cependant, dans l’après-midi, il faut s’attendre à de fines précipitations sur la plus grande majorité du territoire.Concernant les températures, ce matin, au réveil après une grasse matinée en cette journée fériée, il fait déjà 30°C à Séoul, tout comme à Suwon, Daejeon, Daegu et Gangneung. Le mercure monte même jusqu’à 31°C dans le Jeolla du Nord, dans les terres insulaires de Jeju ainsi qu’à Busan.Dans la seconde partie de journée, malgré un ciel maussade, les températures continueront d’augmenter. Il fera 34°C dans la capitale ainsi que dans les régions intérieures, de Gwangju à Andong en passant par Daejeon. La côte sud enregistrera un mercure allant de 32 à 33°C, et la minimale sera pour Gangneung avec 31°C.