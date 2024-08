15 août : des ministres japonais prient au sanctuaire de Yasukuni, Séoul proteste

Photo : YONHAP News

Le 15 août marque aussi la fin de la deuxième guerre mondiale en Asie. Et à ce titre, cette journée est également célébrée au Japon, qui honore à cette date les victimes du conflit.Cette année encore, des ministres et des députés sont allés se recueillir au sanctuaire controversé de Yasukuni à Tokyo, qui rend hommage aux 2,5 millions de morts de la guerre, pour la plupart des Japonais, dont les quatorze criminels de classe A.Selon l’agence locale, Kyodo News, le Premier ministre a quant à lui opté pour une offrande traditionnelle en espèces. Fumio Kishida faisait de même à plusieurs reprises depuis la prise de ses fonctions en octobre 2021. Il n’a pour autant pas visité ce site, considéré par des pays voisins comme un symbole du passé militariste de l’archipel.La réaction de Séoul ne s’est bien sûr pas faite attendre. Dans un communiqué publié, aujourd’hui, par son porte-parole, le ministère des Affaires étrangères a fait part de sa déception et de ses regrets à l’égard de l’offrande de Kishida et de la visite à Yasukuni de plusieurs personnalités japonaises.Le ministère a également appelé les responsables nippons à regarder l’Histoire en face et à se repentir des crimes que leur pays a commis par le passé. Et d’ajouter que cela constituera le fondement indispensable au développement d’une relation Séoul-Tokyo, orientée vers l’avenir.Ce n’est pas tout. Le numéro deux de l’ambassade du Japon en Corée du Sud, Daisuke Mibae, a été convoqué, ce matin, au ministère.