15 août : les leaders de quinze pays adressent des messages de félicitations aux sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Les dirigeants étrangers ont envoyé des messages, dans lesquels ils félicitent les sud-Coréens pour la célébration de ce jour anniversaire de la récupération de leur souveraineté.D’après un responsable du ministère des Affaires étrangères, jusqu’à hier, les chefs d’Etat ou de gouvernement de quinze pays les ont adressés au président Yoon Suk Yeol. Parmi ces nations figurent notamment les Etats-Unis, la Chine et l’Ukraine.Joe Biden s’est dit fier de marcher ensemble avec la République de Corée pour la paix, la sécurité et la liberté. Pour le chef de la Maison blanche, l’alliance Séoul-Washington est restée le pivot de la sécurité et de la prospérité de la région indopacifique pendant plus de 70 ans. Le président des Etats-Unis a également rappelé que durant ces sept décennies, les deux alliés continuaient de défendre les valeurs démocratiques et de lutter ensemble contre les menaces téméraires de Pyongyang. Avant d’ajouter qu’ils étendent maintenant leur coopération dans nombre d’autres domaines, allant de l’espace à l’énergie propre.Le leader américain a également espéré voir les deux nations faire face conjointement aux défis mondiaux les plus urgents et tisser, de manière plus approfondie, la solidarité entre leurs peuples.De son côté, Xi Jinping a déclaré que son pays et la Corée du Sud étaient des voisins proches et importants mais aussi des partenaires de coopération. Le numéro un chinois a affirmé s’attendre à ce que les deux Etats développent leurs liens de façon saine et stable, et ce avec son homologue sud-coréen.Enfin, le président ukrainien a pour sa part souhaité poursuivre le dialogue avec Yoon. Volodymyr Zelensky en a profité pour remercier Séoul d’avoir accordé à son pays des aides sécuritaire et humanitaire et manifesté aussi son intention de participer à sa reconstruction, une fois la guerre avec Moscou terminée.