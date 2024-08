15 août : des descendants des héros de l’indépendance boycottent la cérémonie gouvernementale

Photo : KBS News

Le gouvernement a donc organisé, aujourd'hui, une cérémonie officielle marquant le 79e anniversaire de la libération du pays.L’événement a eu lieu au Centre culturel Sejong, situé en plein cœur de Séoul, en présence de quelque 2 000 participants. Parmi eux, des familles des héros de l’indépendance ainsi que des médaillés olympiques de Paris 2024.Aujourd’hui, un total de 121 nouveaux militants pour l’indépendance, majoritairement décédés, ont été récompensés.Il y a quand même une ombre au tableau. Comme il s’y étaient engagées, l’Association des descendants de ces pères de l’indépendance et plusieurs autres organisations concernées ont boycotté la cérémonie, pour avoir une célébration distincte. Et ce pour protester contre la nomination de Kim Hyoung-suk au poste de directeur du Musée de l’indépendance.Kim est en effet au cœur d’une polémique après ses propos proches de ceux de « New Right », ou la Nouvelle droite, un néo-conservatisme à la coréenne. C’est un courant de pensée politique qui défend la colonisation japonaise de la Corée. C’est la première fois que ces associations organisent leur propre cérémonie.