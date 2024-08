Ballons poubelles : plus de 1 500 cas ont été déclarés au 119

Photo : YONHAP News

En cas d’urgence, on appelle le « 119 » en Corée du Sud. Lorsqu’on découvre un « ballon poubelle » en provenance du Nord, c’est aussi ce numéro que l’on compose pour prévenir les pompiers et secouristes.D’après les données que le député Yang Bu-nam du Minjoo a obtenues de l’Agence nationale des incendies, plus de 1 500 cas ont été signalés entre le 1er janvier et le 13 août.Avec 1 126 ballons exactement, c’est à Séoul que les habitants en ont le plus découverts : sept cas sur dix, donc, dans la capitale. Cette dernière est suivie de la province de Gyeonggi qui l'entoure, de la ville d’Incheon et de la province de Gangwon.L’élu de la première formation de l’opposition a appelé le gouvernement à préparer des mesures efficaces pour bloquer ces ballons qui contiennent des objets nuisibles.