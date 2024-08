Météo : beau temps le matin mais pluie dans l’après-midi

Photo : YONHAP News

Ce week-end, la tendance de ces derniers jours va se poursuivre. A savoir, il fera beau le matin, mais le ciel se couvrira peu à peu pour laisser place à quelques précipitations en fin de journée.Concernant les températures, elles aussi seront similaires au cours des trois prochains jours. Le matin au réveil, il fera 27°C à Séoul, la maximale. 26°C sont prévus sur la côte sud et 25°C dans le nord du Jeolla. Météo-Corée prévoit également 24°C à Gangneung, tout comme à Daegu et Ulsan.Dans la seconde partie de journée, il fera entre 32 et 35°C sur tout le territoire. De Mokpo à Busan, le mercure grimpera jusqu’à 33°C, tout comme à Andong et Daegu. Il fera 34°C dans la capitale ainsi que dans le reste des régions intérieures et 35°C à Cheongju. Les territoires insulaires de Jeju, eux, enregistreront 32°C.