Washington mentionne la possibilité d’un sommet avec Séoul et Tokyo avant la fin de l'année

Photo : YONHAP News

A l’approche de la présidentielle américaine et des élections du prochain Premier ministre japonais, la possibilité d'un sommet entre les dirigeants de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon avant la fin de l'année a été évoquée.C’est la directrice pour l'Asie de l'Est et l'Océanie du Conseil de sécurité de la Maison blanche qui l’a mentionnée, jeudi, lors d'un entretien sur le thème « un an après Camp David ». Lors de cette réunion, tenue l’année dernière, les trois leaders avaient exprimé leur volonté d'élargir la coopération concernant la Corée du Nord et la sécurité économique.Mira Rapp-Hooper a souligné que, en dépit de changements politiques possibles de son pays et de l’archipel, la coopération à trois allait se poursuivre sur le long terme.La haute fonctionnaire américaine a également exprimé des inquiétudes concernant le rapprochement militaire entre Pyongyang et Moscou, et a indiqué que des sanctions et des mesures de réponse étaient actuellement à l'étude. Avant d’ajouter que, même si les discussions avec le royaume ermite n’ont pas encore eu lieu, les trois pays étaient prêts à dialoguer à tout moment. Elle a aussi réitéré le fait que Washington avait exprimé sa volonté de discuter avec le régime de Kim Jong-un sans condition préalable, mais qu’elle n'avait rencontré que des refus.