Ulchi 2024 : l’exercice va débuter lundi prochain

Photo : YONHAP News

L’exercice Ulchi va se tenir du 19 au 22 août. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, la municipalité de Séoul. L’édition 2024 se déroulera en prenant en compte les menaces récentes de la Corée du Nord, telles que des drones et des « ballons poubelles ». Environ 170 institutions et 140 000 personnes, dont la ville de Séoul, le Commandement de la Défense de la capitale, l'Agence nationale de la police de Séoul et Seoul Metro, vont y participer.Cet exercice annuel à l'échelle nationale vise à vérifier et améliorer les plans gouvernementaux en cas de guerre ou d'état d'urgence. Pendant cette manœuvre, des mesures en cas de conflit, des discussions sur les enjeux actuels et des exercices simulés, ainsi que des réponses conjointes aux actes terroristes seront inclus.Mardi prochain, un entraînement de réponse aux attentats terroristes dans les installations à fort afflux de personnes aura lieu au parc olympique dans l’arrondissement de Songpa. Le 22 août à 14 heures, un entraînement de défense civile sera organisé pour les citoyens de la capitale. En cas d'alerte de raid aérien, certaines routes seront bloquées pendant cinq minutes. Les citoyens, quant à eux, devront se diriger vers les installations souterraines ou les abris de défense civile les plus proches.