Action collective des médecins : fin du recrutement supplémentaire d’internes et de résidents

Photo : YONHAP News

Les hôpitaux clôturent, aujourd’hui à 17h, le dépôt de candidatures pour les résidents de niveau supérieur (2e à 4e année) et les internes, qui vont commencer leur formation en septembre. La date limite pour les demandes des résidents de première année était le 14 août.Ce recrutement supplémentaire a été mis en place en raison du faible nombre de personnes postulant lors de la session précédente. Alors que celui pour le second semestre avait pris fin le 31 juillet, le taux de candidatures n’avait atteint que 1,4 % du nombre total cible.Le gouvernement estime que d’autres médecins en formation avaient eu l’intention de revenir, mais qu’ils n’avaient pas pu postuler en raison de la courte période d’inscription et de la pression de leurs environnements respectifs. C’est pourquoi la période de recrutement avait été prolongée. Cependant, le milieu médical prévoit que ce dernier n’aura que peu d’impact. Le ministère de la Santé va donc surveiller l’évolution de la situation et envisagera ensuite les mesures à prendre. Les hôpitaux de formation, quant à eux, recherchent actuellement des solutions pour combler les postes vacants de jeunes docteurs.L’exécutif prévoit d’élargir le personnel de soutien clinique et de mener une réforme structurelle en légiférant sur le sujet. Aujourd’hui est prévue une audition au Parlement concernant l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine. A cette occasion, les ministres de l'Education et de la Santé, ainsi que des experts du domaine, examineront l'adéquation du processus de cette augmentation avec les mesures prises par le gouvernement et les universités.