Retraite : le Bureau présidentiel va prochainement dévoiler un plan de réforme

Photo : KBS News

Le Bureau présidentiel de Yongsan prévoit de publier un plan de réforme du système national de retraite à la fin du mois, au plus tôt. Un responsable de la présidence a déclaré que, si une réforme axée sur l'équité entre les générations et la durabilité est mise en œuvre, il serait possible de repousser la date de l'épuisement des fonds de la pension de 2055 à plus de trente ans.Actuellement, le taux de cotisation est uniforme, à 9 %, pour tous les âges. Cependant, ce plan de réforme prévoit des taux différents selon les générations. Pour garantir la durabilité du système, un dispositif de stabilisation financière sera également introduit. Ainsi, en cas de risque d’épuisement des fonds, ce dispositif augmentera automatiquement les cotisations et réduira les prestations.Les détails, dont le taux de cotisation cible, seront fixés après des discussions au Parlement. Ce plan de réforme devrait être annoncé lors d'un briefing présidentiel prévu pour la fin du mois ou début septembre.