Inondations au Nord : arrivée des sinistrés à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Près de 13 000 sinistrés, victimes des inondations du fleuve Abrok ou Yalu, sont arrivés hier à Pyongyang. La KCNA a rapporté, ce matin, qu’ils seraient temporairement logés dans un hôtel accueillant normalement les participants lors d’une réunion nationale et sur un camp d’entraînement destiné aux soldats qui participent aux parades militaires.A en croire le média d’Etat, Kim Jong-un a déclaré qu’il ferait de ces désastres le tournant de la modernisation des provinces. Dans son discours de bienvenue, l’homme fort de Pyongyang a souligné que son régime avait la force nécessaire pour le réaliser. Avant de souligner qu’il ne se contenterait pas de réparer les dégâts, mais qu’il transformerait ces régions en exemple d’urbanisation, de modernisation et de civilisation.Le dirigeant nord-coréen a ajouté que, en ce moment-même, plusieurs membres du Parti des travailleurs et des jeunes menaient des travaux de restaurations sur place. D’après lui, des coups de main ne cessent d’affluer depuis la capitale vers les zones sinistrées.