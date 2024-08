Mort d’un soldat des Marines : Kim Yong-hyun nie les allégations de pressions sur l'enquête

Photo : YONHAP News

Le candidat au poste de ministre de la Défense a rejeté les allégations selon lesquelles il serait impliqué dans des pressions sur l'enquête sur la mort d’un soldat des Marines. Et ce, en les qualifiant de simples paroles de propagande politique.Kim Yong-hyun a prononcé ces paroles face aux journalistes ce matin, tout en se rendant pour la première fois à son bureau en tant que candidat à l'audition de confirmation au Parlement. En effet, il a été accusé d'avoir exercé des pressions sur cette enquête, alors qu'il occupait le poste de chef du service de sécurité présidentielle.D’autre part, concernant la menace nucléaire nord-coréenne, Kim a déclaré que la réponse devrait essentiellement reposer sur la dissuasion étendue et le parapluie nucléaire. Avant d’ajouter que, si ces mesures sont jugées insuffisantes, toutes les options pourraient être envisagées. Il a également souligné l'importance de l'amélioration du moral, des conditions du service militaire et du traitement des militaires.