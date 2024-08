Nuits tropicales : Séoul bat son record de l’été le plus chaud de 2018

Photo : KBS News

26, c’est le nombre de « nuits tropicales », ces nuits aux températures caniculaires, d’affilée que la ville de Séoul a connu jusqu’à la nuit dernière. Il s’agit d’un record depuis 2018, l’année la plus chaude du 21e siècle. Entre 18h hier et 9h aujourd’hui, la température n’est pas descendue sous le seuil de 25°C dans la capitale sud-coréenne.Cette dernière avait enchaîné les records en 2018, tout comme cette année, mais seulement jusqu’au 15 août. Record qui devrait être dépassé cet été, car la température minimale serait de 27°C ce week-end et de 26°C entre les 19 et 21 août. Il faudrait attendre jusqu’à jeudi prochain donc pour voir le mercure tomber à 25°C après le coucher du soleil.Ce n’est pourtant pas uniquement le cas de Séoul. Busan, dans le sud-est, a enregistré, hier, sa 22e nuit tropicale consécutive. Incheon, à l’ouest de la capitale, a lui aussi vu ce nombre augmenter à 24, et l’île méridionale de Jeju à 32.La Corée du Sud va suffoquer, aujourd’hui encore, à cause de chaleurs intenses. La température maximale atteindra 30 à 35°C et celle ressentie s'établira aux alentours de 35°C dans la plupart de ses régions.