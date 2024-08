COVID-19 : de nouvelles consignes sanitaires face à une propagation rapide

Photo : KBS News

Le nombre de patients hospitalisés à cause du COVID-19 a atteint son pic de l’année en Corée du Sud. Selon les données provisoires publiées par l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), ce chiffre était en hausse depuis la fin de juin avant de s’établir à 1 357 à compter de la deuxième semaine d’août.La KDCA a ainsi tenu, mercredi dernier, une réunion d’un comité consultatif public-privé sur cette maladie. Elle a fait état des mesures de réponse à une telle propagation en temps estival avec le gouvernement, le monde universitaire et des professionnels de santé. Elle a déclaré avoir conçu des procédures de prévention des infections.Les autorités sanitaires ont appelé, d'abord, à suivre les consignes de base dans la vie quotidienne comme se laver les mains et aérer les pièces. Le port du masque dans les espaces bondés et fermés ou lors d’une visite dans les établissements médicaux est aussi recommandé. Elles ont aussi exhorté aux entreprises d’offrir un congé maladie à leurs employés présentant des symptômes graves.D’ailleurs, la KDCA a fait savoir qu'une hausse soudaine de cas d'infections avait empêché les professionnels de fournir des médicaments, mais qu'elle avait réussi à s'en procurer en nombre suffisant et qu'elle comptait les distribuer à partir de cette semaine.