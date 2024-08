Doctrine de réunification du 15 août : le ministère de la Réunification cherche des solutions réalisables

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a déclaré, aujourd’hui, que la « Doctrine de réunification du 15 août », proposée hier par le président de la République à l’occasion du 79e anniversaire de la libération du pays, visait à rechercher des solutions réalisables.Lors d’un briefing, tenu ce matin, au complexe gouvernemental de Séoul, Kim Young-ho a souligné que le texte rendait bien clair l’objectif de réaliser une « Corée unifiée libre, en paix et prospère ». Il a affirmé que le document avait précisé que la réunification de la péninsule permettrait à tous ses habitants de jouir de leur liberté.Le ministre a déclaré qu’il prendrait des mesures de suivi autour des sept plans d’action de la doctrine. Il a présenté, dans ce cadre, la conception de programmes d’éducation sur la réunification avec des technologies de pointe, la création d’un fonds pour la liberté et les droits de l’Homme en Corée du Nord, ainsi que des mesures de coopération avec la communauté internationale en matière d’aides humanitaires.Quant à la création d’un organisme consultatif de dialogue, proposée par Yoon Suk Yeol, Kim a fait part de la nécessité de rouvrir le bureau de liaison intercoréen et de rétablir les canaux de communication militaires.