Météo : des précipitations prévues dans le sud cet après-midi

Photo : YONHAP News

En cet avant dernier lundi du mois d’août, le temps est clair dans la matinée. Cependant, de la pluie est attendue dans la moitié sud cet après-midi.Concernant les températures, il continue de faire chaud. Sur le chemin du travail, il fait 27°C à Séoul et dans les territoires insulaires de Jeju. 25°C sont enregistrés dans le Jeolla ainsi qu’à Gangneung et 26°C à Busan. La minimale est pour Andong avec 23°C, suivie de Daegu avec 24°C.Dans la seconde partie de journée, malgré la pluie, il fera entre 33 et 34°C sur la côte sud et à Jeju. Il faudra compter 36°C à Andong, 35°C dans la capitale et entre 34 et 35°C dans les régions intérieures.A quand la fin de la canicule ? Certains attendent le « micracle de cheoseo ». Cheoseo est l’un des 24 divisions du calendrier lunaire, qui marque la fin de la grosse chaleur, tombe ce jeudi. A suivre...