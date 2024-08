La Corée du Sud et les Etats-Unis lancent les exercices « Ulchi Freedom Shield »

Photo : YONHAP News

Les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains, baptisés « Ulchi Freedom Shield (UFS) », débutent aujourd'hui et se termineront le 29 août.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé, hier, que l'entraînement bilatéral se focaliserait sur la réponse aux armes de destruction massive nord-coréennes et les opérations multidomaines sur le terrain, dans les airs et en mer pour renforcer l’interopérabilité et leur aspect pratique.Pour cette édition de l'UFS, 48 entraînements sur le terrain seront organisés, soit dix fois de plus que la dernière fois.Les armées participeront également aux exercices organisés par le gouvernement pour améliorer l'état de préparation en cas de guerre. Ce qui est inédit cette année, c'est l'introduction de l'entraînement contre les éventuelles attaques nucléaires nord-coréennes.Au-delà des exercices conjoints, l'armée de terre sud-coréenne procédera aux manœuvres d'envergure sur le terrain (UFS/TIGER) et aux exercices de tir sur terre.Concernant la marine nationale, elle mènera l'entraînement de poste de commandement (CPX), afin d'améliorer l'opérabilité multidomaine en mer. Les forces aériennes, de leur côté, se concentreront également aux exercices de réponse aux attentats terroristes en collaboration avec l'armée de terre, d'une part, et à l'entraînement de transport aérien de projectiles autoguidés, d'autre part.