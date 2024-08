Les voitures électriques seraient plus susceptibles de prendre feu que les autres

Photo : YONHAP News

L'Institut coréen de développement des assurances (KIDI) a montré que le taux d’incendie des voitures électriques était de 0,93 pour 10 000 au cours des cinq dernières années. Ce modèle est ainsi plus exposé au risque d’embrasement que les autres types de véhicule, dont ce taux s'est établi à 0,9.Selon l’institution, de 2019 à 2023, 53 véhicules électriques ont fait l'objet d'indemnisation de l'assurance tous risques pour incendie ou explosion. Durant la même période, ce chiffre a atteint 6 256 pour les non électriques. Cependant, en termes de proportion, ces derniers sont moins exposés à ces risques.L'assurance tous risques accorde aux assurés la couverture, jusqu'à concurrence du montant assuré, des dommages directement causés à leur voiture à la suite d'un accident survenu alors qu'ils possèdent, utilisent ou contrôlent ce véhicule sans l'autre conducteur. Quant au montant de remboursement, il a atteint en moyenne 13 140 000 wons, soit environ 8 900 euros pour l'électrique, contre 6 930 000 wons qui correspond à 4 692 euros pour les autres.D'après l'institut, le modèle électrique est plus exposé à ce genre d'accidents parce qu'il parcourt plus de kilométrages que les autres véhicules et qu'il peut fournir une accélération initiale plus rapide que ceux-ci.