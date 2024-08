Révision du décret sur la loi anti-corruption, dite « Kim Young-ran »

Le gouvernement va adopter, aujourd'hui, l'amendement du décret sur la loi anti-corruption, dite « Kim Young-ran », du nom de la présidente de la Commission anti-corruption et des droits civils (ACRC).Cette loi, créée en 2016, permet de sanctionner pénalement tout fonctionnaire, enseignant ou journaliste recevant de l’argent, des objets de valeur ou une offre de complaisance au-delà d’un montant fixé. Et cela, sans prouver l’existence d’avantages accordés en rapport avec son poste occupé.Les fonctionnaires, les enseignants du public et du privé, ainsi que les personnes travaillant dans le secteur des médias sont ainsi punis s'ils se voient offrir un repas dépassant les 30 000 wons, soit environ 20 euros. Cependant, à partir du 27 août, le plafond sera élevé à 50 000 wons, une somme équivalente à presque 34 euros.C'est ce qu'a annoncé l'ACRC aujourd’hui, lors du briefing sur les lignes directrices des mesures gouvernementales à élaborer au deuxième semestre 2024. La commission a expliqué que la révision était nécessaire pour s'adapter à l'évolution de l'économie du pays et booster la demande intérieure. Elle n'a pourtant pas oublié de confirmer la contribution substantielle que cette loi avait réalisée dans la lutte contre les sollicitations illégales et la réception de pot-de-vin.Le projet de révision, approuvé le 22 juillet dernier par la commission, sera adopté cet après-midi lors de la réunion ministérielle et entrera en vigueur dès la semaine prochaine.A quelques semaines de Chuseok, la fête des récoltes, le plafond des cadeaux composés de produits agricole, d'élevage ou de pêche sera rehaussé, de 150 000 wons à 300 000 wons, autrement dit de 100 à 200 euros. Mais cette indulgence sera appliquée uniquement du 24 août au 22 septembre.Dans la foulée, la commission s'est également engagée à lutter contre les transactions illégales de billets de concerts et de matchs sportifs. Les voyages d'affaires des membres du conseil des collectivités locales seront eux aussi examinés dans le but d'évaluer leur légitimité.