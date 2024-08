La version coréenne de « Gatsby le Magnifique » saluée par Billboard

Photo : YONHAP News

La bande originale de la version coréenne de la comédie musicale « Gatsby le Magnifique », basé sur le roman classique de F. Scott Fitzgerald, a atteint la première place du classement Billboard dans la catégorie des albums enregistrés lors de spectacles musicaux. Ce succès s'ajoute à la reconnaissance internationale de ce musical, qui a également remporté le Tony Award des meilleurs costumes.Produit par Shin Chun-soo de la société OD Company, cette adaptation du roman classique de F. Scott Fitzgerald a été saluée pour son approche unique de la narration, mettant en avant l'histoire de Jay Gatsby à travers différentes perspectives. La recette du succès : une mise en scène éclatante, des costumes somptueux et des chorégraphies dynamiques. Résultats : plus de 30 milliards de wons de recettes en seulement trois mois.Le musical a également fait ses preuves à Broadway, enregistrant des recettes hebdomadaires de plus d'un million de dollars pendant dix-sept semaines consécutives, avec un taux moyen de remplissage de 95 %. Fort de ces succès, Shin Chun-soo envisage maintenant de présenter le spectacle à Londres, ainsi que dans d'autres pays tels que l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie, la Chine et le Japon.