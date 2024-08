Korean Air-Asiana Airlines : 3 500 milliards de wons de miles non utilisés accumulés

Photo : YONHAP News

Le montant cumulé des miles non utilisés de Korean Air et Asiana Airlines, deux compagnies aériennes en cours de fusion, s'élève à environ 3 500 milliards de wons. Cela représente environ 2,3 milliards d'euros. À la fin du mois de juin, les revenus différés de Korean Air liés aux miles atteignaient 2 527,8 milliards de wons, tandis que ceux d'Asiana Airlines s'élevaient à 975,8 milliards de wons. Ces montants représentent les miles accumulés mais non utilisés.L'augmentation de ces revenus différés est en grande partie due à la prolongation de la durée de validité des miles, une mesure prise en réponse aux restrictions de vol imposées pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, les deux compagnies ont noté une augmentation constante du « Bonus Passenger Kilometer » (BPK), reflétant une utilisation accrue des miles pour l'achat de billets ou la mise à niveau des sièges.Pour inciter leurs clients à utiliser leurs miles et améliorer leur expérience, Korean Air et Asiana Airlines élargissent continuellement les possibilités d'utilisation des miles au-delà des simples billets d'avion. Cette stratégie vise à réduire le volume des miles non utilisés tout en augmentant la satisfaction des passagers.