Médecins résidents : le taux de candidature n’est que de 1,6 % pour le deuxième semestre

Photo : KBS News

Seules 21 personnes ont présenté leur candidature pour le deuxième recrutement de médecins résidents et internes pour le deuxième semestre. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le ministère de la Santé.Les cinq hôpitaux universitaires (CHU), à savoir celui de l'université nationale de Séoul, Severance de l’université Yonsei, le Samsung Medical Center de Séoul, l'Asan Medical Center de Séoul et enfin l'hôpital Sainte-Marie de Séoul, ont reçu seulement sept lettres de candidature supplémentaires.Au total, le nombre de candidats s’établit à 125, dont 104 qui ont déposé leur dossier lors de la précédente session, en juillet dernier. Dix-sept sont des internes et 108 sont résidents de niveau supérieur (2e à 4e année). Le taux de candidature n’est que de 1,6 %, alors que le gouvernement comptait recruter au moins 7 645 médecins pour le deuxième semestre.Le ministère a déclaré que chaque établissement sélectionnerait les candidats en août et entamerait leur formation dès le 1er septembre.