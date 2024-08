Le nombre de journées caniculaires a été deux fois plus élevé que la normale cet été

Photo : YONHAP News

Le nombre de jours de canicule cet été a été environ deux fois plus élevé que la normale, tandis que le nombre de jours de nuits tropicales a, lui, presque triplé.Selon les statistiques de l'Agence météorologique coréenne compilées jusqu'au 17 août, le nombre de jours où la température maximale quotidienne a atteint 33°C ou plus, a été de presque dix-neuf à l'échelle nationale. Et ce, depuis le début de l'année et jusqu'à hier : cela représente neuf jours de plus que la moyenne habituelle de 9,5 pour la même période. Concernant les nuits tropicales, cette année, il y en a eu 15,9. C’est dix jours de plus que la moyenne de 5,7 jours.Comparé à 2018, année durant laquelle la chaleur avait été particulièrement intense, 2024 compte dix journées caniculaires de moins, mais une nuit tropicale de plus.L'augmentation significative du nombre de nuits tropicales de cet été a été attribuée à une humidité élevée. Le taux moyen enregistré en août jusqu'à ce samedi, a été de 78 %, soit plus élevé que les 73 % enregistrés pour la même période en 2018. L’agence explique que cet été, avec les fréquentes averses et l'air chaud, l'humidité a augmenté, empêchant ainsi les températures élevées de la journée de baisser la nuit.