Un an après Camp David : Séoul, Washington et Tokyo publient un communiqué commun

Photo : YONHAP News

Les dirigeants sud-coréen, américain et japonais ont publié, hier, un communiqué commun à l’occasion du premier anniversaire de leur sommet de Camp David.Yoon Suk Yeol, Joe Biden et Fumio Kishida ont estimé que l’esprit de leur dernière réunion continuait de les inspirer, et que les principes établis à Camp David servaient de feuille de route pour leur coopération inédite. Ils ont déclaré qu’ils travaillaient ensemble pour atteindre leurs objectifs communs visant à contribuer à la sécurité et à la prospérité de la région et du monde. Ils ont aussi renouvelé leur engagement de délibérer des défis régionaux, des provocations et des menaces qui affectent les intérêts et la sécurité des trois nations.Le chef de l’Etat sud-coréen et ses homologues américain et japonais ont accentué une nouvelle fois leur volonté de renforcer la coopération de sécurité, soutenue par les alliances entre Séoul et Washington, ainsi qu’entre ce dernier et Tokyo. Ils n’ont pas oublié de souligner leur détermination à approfondir l’alignement de leurs priorités économiques et technologiques communes, à consolider la coordination sur les initiatives de santé mondiale, et à élargir davantage les liens solides entre leurs peuples.D’ailleurs, Yoon, Biden et Kishida ont célébré les résultats de la coopération trilatérale, dont la première édition de l'exercice trilatéral multidomaine « Freedom Edge » et la signature du Cadre de coopération trilatérale en matière de sécurité (TSCF).Enfin, les trois hommes ont indiqué qu’ils croyaient fortement que la coopération entre la Corée du Sud, les USA et le Japon était indispensable pour faire face aux défis d’aujourd’hui et fondera les bases d'un avenir prospère.