Yoon Suk Yeol veut adopter une posture de mobilisation totale du pays face à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président de la République a fait part de la nécessité d’adopter une posture de mobilisation totale de l’ensemble des forces du pays face à la Corée du Nord. Ses propos sont intervenus, ce matin, en conseil des ministres, alors que Séoul et Washington viennent d’entamer leurs exercices militaires « Ulchi Freedom Shield (UFS) ».Yoon Suk Yeol a notamment souligné que le pays du Matin clair était confronté aux provocations et aux menaces nord-coréennes, les plus imprudentes et irrationnelles au monde. Avant d’ajouter que la guerre peut éclater à tout moment comme en Ukraine et au Moyen-Orient.Le chef de l’Etat a précisé que l’UFS se focaliserait sur la maîtrise des procédures intégrées visant à répondre à divers scénarios, y compris les provocations complexes et militaires de la Corée du Nord, ainsi que ses attaques contre des établissements nationaux importants.Le numéro un sud-coréen a également rappelé que des forces anti-étatiques, qui menaçaient le système de démocratie libérale, intriguaient en secret dans la société sud-coréenne. Selon lui, Pyongyang les mobiliserait, dès le début de la guerre, pour faire de la propagande, voire accroître la confusion et diviser l’opinion publique. Il a ordonné de renforcer la posture de réponse face aux provocations du même type en zone grise, telles que la diffusion de fausses nouvelles et la cyberattaque.