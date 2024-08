Photo : YONHAP News

Les travaux de restauration se sont terminés suite au déraillement d'un train à grande vitesse, KTX, hier, près de la gare Gomo, à Daegu. Korail a annoncé, ce matin, que les opérations sur la ligne Séoul-Busan avaient été relancées.Pour rappel, l’accident a eu lieu hier à 16h40 au moment où un train Sancheon se dirigeait vers la gare de Gyeongju depuis celle de Dondaegu. Le train, avec à son bord 384 passagers, s’est arrêté à Daegu, alors qu’une des roues était sortie de sa voie.Les passagers ont été guidés vers le train suivant. Cependant, à cause de l’accident, une seule voie était disponible pour les trains KTX reliant Dongdaegu et Busan, causant des retards et des désagréments importants chez les passagers sous une chaleur étouffante.