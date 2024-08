Anniversaire du décès de Kim Dae-jung : des hommes politiques rendent hommage à l’ex-président

Photo : YONHAP News

Hier, une cérémonie s’est déroulée au cimetière national de Séoul en la mémoire de l’ex-président Kim Dae-jung. Environ 600 personnes, dont le président de l’Assemblée nationale, Woo Won-sik, et le chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Han Dong-hoon, se sont rassemblés pour rendre hommage au lauréat du prix Nobel de la paix.Dans son discours commémoratif, Woo a déclaré que l’ancien chef de l’Etat croyait l’histoire et le peuple même sous une dictature militaire, il y a une trentaine d’années. Il a poursuivi, en soulignant qu’il est devenu un symbole de résistance, voire un héros de la victoire de la démocratie.Han l’a défini comme un homme politique qui transcendait les partis, celui qui est plus adapté au monde politique de 2024 que tous les autres. Il a souligné que, si l’on mettait en action ce qu’il avait dit, on pourrait rendre le pays meilleur.Park Chan-dae, le président par intérim du Minjoo, a apprécié la vie de l’ex-président qui avait tout consacré à l’avenir du peuple et du pays.