Météo : le typhon Jongdari se rapproche de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le typhon Jongdari s’approche lentement de la Corée du Sud, et il devrait apporter de fortes pluies accompagnées de vents violents dans les parties méridionales du pays. Ainsi, alors que le ciel est encore dégagé au réveil, il faut s’attendre à des précipitations et du vent dans la journée : dans le sud du pays dans la matinée, et dans le nord dans la seconde partie de journée et dans la soirée.Ce typhon apporte des vents violents et une importante quantité de vapeur d'eau. Des pluies intenses sont attendues, avec des précipitations de 30 à 80 mm dans les régions du sud et plus de 100 mm à Jeju, sur la côte sud et près de Jirisan.Les fortes pluies devraient se concentrer jusqu'à ce soir à Jeju et jusqu'à demain matin dans le sud de la péninsule. Dans le centre du pays, la dépression tropicale pourrait provoquer des pluies de 20 à 60 mm, avec des pics à plus de 80 mm dans certaines zones. Compte tenu de la période de marée haute annuelle, il existe également un risque d'inondations côtières, notamment autour des heures de marée haute entre cet après-midi et demain matin.Concernant les températures, aujourd'hui, elles restent caniculaires. Sur le chemin du travail, il fait 29°C à Séoul, tout comme à Suwon, Andong et dans le Jeolla. Sur la côte sud, de Yeosu à Ulsan, il fait 27°C et la maximale est pour Cheongju avec 30°C.Dans l’après-midi, le typhon n’empêchera pas le mercure de grimper. Il fera 36°C dans la capitale, à Daejeon et Cheongju, 35°C à Andong, Daegu et Jeonju et entre 31 et 33°C sur la côte sud.