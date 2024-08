Washington autorise la vente d'hélicoptères d'attaque AH-64E à Séoul

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain vient d’autoriser la vente dite de « FMS » à la Corée du Sud des hélicoptères d’attaque AH-64E Apache et des équipements connexes, le tout pour un montant de 3,5 milliards de dollars. C’est l’Agence de de coopération de défense et de sécurité (DSCA) du Pentagone qui a fait cette annonce.Dans un communiqué publié hier, l’organisme chargé des exportations d’équipements militaires américains a précisé que le gouvernement de Séoul avait demandé à acheter au maximum 36 AH-64 Apache, 72 moteurs T700-GE-701D ainsi que 36 viseurs d’acquisition et de désignation de cible modernisés AN/ASQ-170.La DSCA a expliqué que cette approbation visait à promouvoir la stabilité politique et le développement économique de la région indopacifique, et à améliorer les capacités militaires de la Corée du Sud.Il existe deux voies par lesquelles les USA exportent leurs armements. Il s’agit de ventes militaires à l’étranger dites « FMS ou Foreign Military Sales » et de ventes commerciales directes « DCS ou Direct Commercial Sales ». Le premier consiste à passer un contrat entre le gouvernement américain et celui des pays importateurs. Il nécessite l’aval du Congrès.L’AH-64E Apache est un hélicoptère de combat multirôle le plus avancé au monde. Sa vitesse maximale est de 269 km/h (145 nœuds). Il peut emporter les missiles Hellfire à guidage laser. En plus, il peut transporter jusqu’à 76 roquettes contre des cibles non blindées.L’armée de terre du pays du Matin clair en avait déjà acheté 36 aux Etats-Unis. C’était en 2017.