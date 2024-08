Omdia : Samsung toujours en tête du marché mondial des téléviseurs

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics conserve sa place de leader mondial sur le marché des téléviseurs. C’est ce qu’on apprend du dernier rapport publié, hier, par le cabinet d'études et d'analyse Omdia.Plus précisément, la part de marché en valeur du géant sud-coréen de l’électronique s’est élevée à 28,8 % entre janvier et juin derniers. Son compatriote LG Electronics, et les chinois TCL et Hisense sont arrivés en deuxième, troisième et quatrième positions, avec des parts de marché de 16,6, 12,1 et 10 %.En terme de volume aussi, Samsung a dominé la liste, avec une part de marché de 18,3 %, et ce devant TCL, Hisense et LG.Egalement au premier semestre, LG a été le premier vendeur de téléviseurs OLED au monde. En effet, il a écoulé un peu plus de 1 340 000 unités, ce qui lui a permis de se tailler la part du lion (53 %).A noter que les constructeurs sud-coréens sont confrontés à des prix agressifs de la part de leurs homologues chinois.