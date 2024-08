Nouvelle défection d’un soldat nord-coréen en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un nouveau soldat nord-coréen a fui son pays vers le Sud. Selon un responsable de l’armée de Séoul, ce militaire est passé au Sud ce mardi, au petit matin.Plus exactement, il est entré à pied dans la zone des opérations de la 22e division de l’armée de terre sud-coréenne, à Goseong dans le Gangwon, près de la frontière intercoréenne. Puis, il a exprimé son intention de migrer au sud du 38e parallèle.Dans cette zone, le régime de Kim Jong-un continue, depuis le début de l’année, de poser des mines. Et le Sud diffuse des émissions par haut-parleurs vers le Nord.Le déserteur serait de grade de sergent-chef. Les autorités militaires l’ont remis aux institutions compétentes et celles-ci l’interrogent pour voir plus clair sur les circonstances de son passage au Sud.Le 8 août aussi, un habitant nord-coréen s’était enfui vers le Sud, alors en traversant la frontière maritime en mer Jaune.