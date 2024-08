Séoul et Washington organisent des exercices de vols réels de cinq jours

Photo : YONHAP News

Les armées de l’air sud-coréenne et américaine ont lancé hier des exercices de vols réels visant à exécuter la mission multidimensionnelle, et ce en coordination avec « Ulchi Freedom Shield », les manœuvres combinées Séoul-Washington, qui ont elles aussi débuté le même jour.Pas moins de 200 avions des deux alliés y sont mobilisés. Parmi eux, les F-15K, les FA-50 et les KF-16 sud-coréens et les F-16 et les A-10 américains.Jusqu’au 23 août, les armées de l’air des deux pays doivent effectuer près de 2 000 sorties, un record historique, pendant 120 heures consécutives.A noter également que les entraînements et les opérations se dérouleront simultanément. Il s’agit de transformer les exercices de maîtrise de l'espace aérien, de nature défensive, en vol de patrouille.