L’opinion publique favorable à l’aménagement d’un espace symbolique national autour de Gwanghwamun

Photo : KBS News

Séoul a annoncé les résultats de la consultation citoyenne concernant l’espace symbolique national prévu autour du Gwanghwamun, qui avait fait l'objet d’un certain nombre de débats.En juin, le maire de la capitale avait déclaré son intention d'installer un mât de 100 mètres de haut arborant un grand drapeau sud-coréen sur la place Gwanghwamun. Face aux controverses, notamment sur le fait que cela pouvait être perçu comme un nationalisme excessif, il avait finalement été décidé de prendre du recul et de consulter le public avant de prendre une décision.Et plus d’un mois plus tard, voici les résultats : sur les 500 avis recueillis, 59 % des répondants se sont déclarés favorables à la création de cet espace, tandis que 40 % s’y sont opposés.Concernant les symboles appropriés, le drapeau sud-coréen, Taegeukgi a été cité 215 fois, représentant 41 % du total, suivi par la fleur nationale, Mugunghwa avec 11 avis, ainsi que l'emblème national et le sceau d'État, chacun avec deux votes. Les propositions de design faites par les citoyens, quant à elles, ont inclus des idées d'art médiatique et de sculptures lumineuses. La ville de Séoul a précisé que les valeurs qu'elle souhaitait incarner sur cette place étaient celles de la liberté et de la paix. Son intention : lier le passé et l'avenir et de transmettre aux générations futures les valeurs défendues par les soldats de vingt-deux pays alliés.La municipalité prévoit maintenant de lancer un concours de design le mois prochain, après avoir consulté des experts. Elle compte entamer la conception de base et la réalisation en décembre, avec une inauguration prévue pour septembre 2025.