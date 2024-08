Stray Kids atteint de nouveaux sommets avec la certification or de « Thunderous »

Photo : YONHAP News

Les Stays peuvent être fiers de leurs streams ! Le boys band de K-pop, Stray Kids, a récemment obtenu la certification or de la Recording Industry Association of America (RIAA) pour sa chanson « Thunderous », tirée de son deuxième album studio « NOEASY » sorti en août 2021. Cette reconnaissance marque une étape importante dans la carrière du groupe, puisque cette certification est accordée aux singles et albums ayant atteint 500 000 ventes aux États-Unis.Avec cette nouvelle distinction, le groupe totalise désormais six certifications or : quatre pour les singles « God's Menu », « Maniac », « Back Door » et « Thunderous », et deux pour les albums « 5-STAR » et « Rock-Star ». Ce succès commercial s'est également confirmé récemment avec leur mini-album « 5-STAR », qui a dépassé les trois millions d'exemplaires vendus.En parallèle de ces succès, Stray Kids a fait son entrée à la première place du Billboard 200 avec son dernier album, poursuivant ainsi sa série impressionnante de cinq albums consécutifs en tête de ce classement. Le groupe se prépare également à débuter une nouvelle tournée mondiale, avec plusieurs concerts prévus à Séoul fin août et début septembre.