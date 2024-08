Budget 2025 : le PPP et le gouvernement entament leurs consultations

Photo : YONHAP News

Les représentants du gouvernement et du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, se sont retrouvés aujourd’hui pour se concerter, cette fois, sur les détails du budget de l’Etat pour 2025.Au cours de cette réunion, ils ont annoncé quelques décisions. Il s’agit entre autres d’augmenter l’année prochaine les émissions des bons d’achat dits « Onnuri », utilisés principalement sur les marchés traditionnels. Leur montant pourra alors s’élever jusqu’à 5 500 milliards de wons. C’est un record. Avec pour objectif de relancer la demande intérieure.Il a également été décidé d’élargir le pourcentage de remise des cartes de transport et ce, pour les ménages de deux enfants ou plus. Ceux-ci pourront aussi bénéficier d’une subvention plus importante, s’ils achètent une voiture électrique. Des mesures destinées à doper la natalité.Pendant ce temps, à l’Assemblée nationale, la guerre des nerfs continue entre le PPP et l’opposition autour du prochain vote des projets ou propositions de loi, sur lesquels ils ne sont pourtant pas divisés.La formation gouvernementale souhaite adopter, le 28 août, des textes jugés urgents. Elle mentionne notamment la « loi Goo Ha-ra », qui vise à empêcher les parents qui n’accomplissent pas leurs devoirs envers leurs enfants d’hériter du patrimoine de ceux-ci décédés.Pour sa part, le Minjoo veut voter un plus grand nombre de dispositions relatives au quotidien des sud-Coréens. Mais pourtant, la principale composante de l’opposition a pointé du doigt Yoon Suk Yeol, qui a mis son veto vendredi dernier sur la législation emblématique de son patron Lee Jae-myung. Un texte en vertu duquel l’exécutif et les collectivités locales devaient offrir à chacun des citoyens des bons d’achat d’une valeur de 250 à 350 000 wons, selon leurs revenus.