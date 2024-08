Etats-Unis : le Parti démocrate dévoile sa plateforme avec mention des provocations de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, à moins de trois mois de la présidentielle, le Comité national démocrate (DNC) vient de dévoiler sa plateforme.Dans ce document de près de 90 pages, le Parti démocrate a mentionné les provocations nord-coréennes. En effet, il a précisé protéger les alliés des Etats-Unis, en particulier la Corée du Sud, contre ces bravades, et qu’il continuerait à faire de même.Les démocrates ont aussi fustigé la politique coréenne du prédécesseur républicain de Joe Biden dans le même manifeste. Selon eux, lorsque Donald Trump dirigeait les Etats-Unis, de 2017 à 2021, son approche régionale pour l’Indopacifique était différente de celle des autres dirigeants américains. De quoi embarasser les USA sur la scène internationale. En détails, le milliardaire avait flatté Kim Jong-un et échangé des lettres d’amour avec ce dictateur.La plateforme évoque aussi le fait que celui qui brigue à nouveau la Maison blanche a fait pression pour faire augmenter la contribution de Séoul au financement de la présence des GIs au sud du 38e parallèle.Le programme du Parti démocrate rappelle par ailleurs que Joe Biden a tenu l’an dernier à Camp David un sommet à trois avec les dirigeants sud-coréen et japonais.La plateforme doit être officiellement adoptée lors de la convention nationale qui s’est ouverte hier à Chicago.