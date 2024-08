Séoul ambitionne de développer des équipementiers comme le géant néerlandais ASML

Photo : YONHAP News

Le gouvernement entend développer les entreprises de matériaux, de composantes et d’équipements pouvant disposer des technologies hors pair et prendre une place incontournable dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Et ce sur le modèle du fournisseur néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, ASML.Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé aujourd’hui un train de mesures allant dans ce sens, lors d’une réunion organisée au siège de la compagnie « Iotechnics » fabricant les machines spécialisées dans les puces électroniques.Dans le cadre de ces mesures, l’exécutif apportera son soutien notamment à trois domaines, dont la recherche et développement (R&D). Pour cela, le ministère mettra sur pied un comité dédié, qui réunira les experts des technologies, des marchés et des investissements concernés.C’est cet organe qui choisira les firmes devant recevoir le soutien gouvernemental. Une fois sélectionnées, elles pourront en bénéficier pendant sept ans au maximum.