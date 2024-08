Photo : Getty Images Bank

Alors que la Corée du Sud suffoque, près de 2 900 personnes souffrant de maladie liée à la chaleur ont été recensées du 20 mai au 19 août.D’après l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), le nombre de malades s’élève plus exactement à 2 890. Et 26 individus sont supposés être décédés en raison de symptômes provoqués par la canicule.C’est du jamais vu depuis 2011, l’année où on a commencé à surveiller les maux liés aux hautes températures. Et on a dénombré en 2018 le plus de patients de ce mal sur tout le territoire. Ils étaient 4 526.