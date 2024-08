Météo : le typhon Jongdari poursuit sa route

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le typhon Jongdari, arrivé hier sur la péninsule, s’est affaibli en dépression tropicale. Cependant, il continue d'influencer les conditions météorologiques, avec de fortes pluies et des vents violents attendus dans tout le pays.Les précipitations continueront d’être particulièrement intenses dans les régions centrales, avec des averses pouvant atteindre jusqu'à 100 mm dans certaines zones. Des alertes ont été émises pour des vents forts et des marées de tempête sur la côte ouest, notamment à Incheon et dans le Jeolla du Nord, où le niveau de la mer pourrait être exceptionnellement élevé.Concernant les températures, ce matin sur le chemin du travail, il fait 27°C à Séoul, Mokpo et Daegu. La maximale est pour le Jeolla du Nord avec 28 à 29°C entre Gwangju et Jeonju. Il fait 26°C à Busan, tout comme à Gangneung et dans la majorité des territoires intérieurs.Dans l’après-midi, il fera 30°C dans la capitale, 33°C dans le Jeolla ainsi qu’à Andong. La maximale est prévue pour Daegu avec 34°C et il fera 32°C à Busan, Daejeon et Gangneung.