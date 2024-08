Le PPP et le Minjoo discutent en vue d’une rencontre de leurs chefs

Photo : KBS News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, et le Minjoo, le premier parti de l'opposition, vont mener aujourd'hui des négociations en vue de préparer la rencontre de leurs chefs, Han Dong-hoon et Lee Jae-myung, prévue le 25 août. Les chefs de cabinet des deux leaders, Park Jeong-ha et Lee Hae-sik, les dirigeront afin de définir le format et l'ordre du jour de l'entretien.Initialement, les concertations entre les deux partis devaient avoir lieu hier après-midi. Cependant, elles ont été reportées au dernier moment, en raison de désaccord sur, notamment, la proposition du PPP de diffuser en direct le tête-à-tête entre Han et Lee.Pour rappel, Lee Jae-myung a été réélu président du Minjoo lors du congrès national de la formation, dimanche dernier. Dans la foulée, il a proposé à son homologue du parti au pouvoir de se rencontrer pour discuter de plusieurs dossiers en cours. Une proposition à laquelle Han Dong-hoon a immédiatement répondu favorablement.