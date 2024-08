Photo : YONHAP News

Le typhon Jongdari, qui s’est affaibli dans la nuit de mardi à mercredi en dépression tropicale, a malgré tout causé des dégâts en Corée du Sud.Selon le siège central contre les catastrophes et pour la sécurité (CDSCHQ), jusqu’à 6 heures, seize voitures ont été submergées et un cas de glissement de terrain a été signalé. Les sapeurs-pompiers ont sauvé trois personnes. Aucun dégât humain n’a été causé par le typhon. Par mesure de prévention, l’accès à huit parcs nationaux et à trois voies souterraines et routes est actuellement interdit.Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a activé, de son côté, le niveau d’urgence 1 du CDSCHQ, et a relevé l'alerte au typhon de 1 à 2 sur une échelle de quatre.