CBSI : la confiance des entrepreneurs recule en août

Photo : YONHAP News

Alors que la demande intérieure peine à repartir et que l'incertitude économique mondiale s'accroît, le moral des entrepreneurs sud-coréens s'est dégradé ce mois-ci.Selon les données publiées, aujourd'hui, par la Banque de Corée (BOK), l'indice composite de la confiance des entreprises (CBSI) s'est élevé à 92,5 en août. C’est une baisse de 2,6 points par rapport au mois précédent.Dans le secteur manufacturier, cet indice a perdu 2,9 points pour s'établir à 92,8. Pour la banque centrale sud-coréenne, ce recul s'explique par la diminution de nouvelles commandes et la détérioration des conditions financières dont souffrent les entreprises manufacturières.L'indice mesurant la confiance des entreprises non manufacturières est, pour sa part, descendu à 92,2, enregistrant une baisse de 2,4 points en un mois. Une dégradation attribuable, selon la BOK, à la baisse de la rentabilité et des ventes.Par ailleurs, selon les prévisions, le CBSI devrait encore reculer le mois prochain. Les secteurs manufacturier et non manufacturier devraient perdre respectivement 0,5 et 0,8 point pour s'établir à 93,7 et à 92.Le CBSI est un indice construit à partir des principaux indicateurs du BSI (Business Survey Index) mesurant la confiance des entrepreneurs. Un chiffre sous la barre des 100 signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.Enfin, en août, le BSI du secteur manufacturier a baissé de 2 points à 71, et celui des entreprises non manufacturières a régressé d'un point à 70.