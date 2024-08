Mpox : Séoul renforce les contrôles sur les arrivants de pays africains

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud commence, dès aujourd’hui, à renforcer ses contrôles aux frontières pour éviter la propagation de la variole du singe, à présent communément appelée Mpox.L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) l’a de nouveau désigné comme « épidémie à contrôler » après que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une « urgence de santé publique de portée internationale ». Cette maladie avait déjà fait l’objet d’un contrôle sanitaire entre juin 2022 et septembre 2023.Les mesures de contrôle concernent huit pays, où sévit un nouveau variant du Mpox : le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, l’Ethiopie, la République centrafricaine, le Kenya, le Congo et la République démocratique du Congo. Les voyageurs ayant des symptômes, tels que de la fièvre, des frissons ou des éruptions cutanées, après leur visite dans ces pays, sont obligés de se signaler aux agents de sécurité. D’ailleurs, des enquêteurs épidémiologiques et des médecins de santé publique seront présents aux portes des vols directs en provenance de l’Ethiopie à l’aéroport international d’Incheon.La KDCA a conseillé d’éviter les contacts étroits avec des inconnus ou des animaux sauvages, et de suivre les règles d’hygiène lors d’une visite dans les pays en question. Elle a expliqué que le nombre de cas continuait de diminuer au pays du Matin clair. Avant d'ajouter que cette dernière est gérée de manière stable dans le système médical du pays.