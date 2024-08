TMON : l’exécutif va augmenter les aides financières pour les victimes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et les collectivités locales ont décidé d'apporter un soutien financier supplémentaire de 430 milliards de wons, soit environ 290 millions d'euros, aux vendeurs touchés par les retards de paiement des plateformes d'achat en ligne WeMakePrice et TMON. Ainsi, le montant total des aides financières publiques destinées à ces victimes passera de 1 200 à 1 600 milliards de wons.Le ministère de l'Economie et des Finances a tenu, aujourd'hui, une réunion des ministres en charge de l'économie pour discuter des mesures de réponse à cette crise provoquée par les deux filiales sud-coréennes du géant de l'e-commerce, Qoo10, basé à Singapour.A l'issue de cette rencontre, il a notamment été décidé d'augmenter les prêts accordés aux vendeurs concernés par l'Agence nationale des PME et des Start-up (KOSME), de 30 à 100 milliards de wons. Cette mesure permettra à un plus grand nombre de vendeurs touchés de postuler pour des prêts auprès de la KOSME, avec un taux d'intérêt annuel de 3,4 % et un plafond d’un milliard de wons par demande.Les collectivités locales, quant à elles, débloqueront un fond d'urgence de plus de 1 000 milliards de wons, contre 640 initialement prévus, pour venir en aide à ces commerçants en difficulté. Ainsi, ces derniers pourront obtenir des prêts auprès de leur municipalité ou province à des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché.