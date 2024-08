Bureau présidentiel : les travailleurs étrangers, une option pour combler la baisse du nombre d'actifs

Photo : KBS News

La conseillère présidentielle chargée des questions liées à la faible natalité a présenté la main d’œuvre étrangère comme une solution à long terme pouvant répondre à la baisse de la population active. Dans une interview accordée à la KBS, diffusée ce matin à la radio, You Hye-mi a fait part de la nécessité de réfléchir à des mesures permettant d’attirer des étrangers en dehors du système de permis de travail. En ce qui concerne l’arrivée de travailleuses domestiques philippines, elle a expliqué que ce nouveau projet permettrait aux mères de concilier travail et famille, ainsi que d’alléger les coûts de la garde d’enfants.You a rappelé qu’une société, dont la population s’est réduite de 30 %, serait totalement différente de celle d’aujourd’hui. Avant de souligner qu’il était temps de chercher à assurer la compétitivité du pays, car le système actuel ne pourra pas fonctionner en tant que tel encore longtemps.Quant aux politiques démographiques, la conseillère les a qualifiées de relativement tardives, mais positives, dans la mesure où elles abordent progressivement les causes fondamentales de la baisse de la natalité. Selon elle, le surpeuplement dans la région métropolitaine, la hausse des prix immobiliers et les frais de cours particuliers trop élevés sont toujours des défis à relever.Pourtant, You était plutôt sceptique quant aux aides financières en espèces. Elle a évoqué des études qui montrent que ce type de soutien n’est efficace que sur le court terme. D’après ses explications, plus le montant augmente, plus son effet semble spectaculaire, mais en réalité, il faut prendre en compte la question de la durabilité. Elle a déclaré s’attendre à ce que créer un environnement où l’harmonie travail-famille est possible et aménager les systèmes concernés relèvent le taux de natalité.