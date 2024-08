Parlement : l’amendement de la loi sur les fraudes au jeonse est approuvé en commission

Photo : KBS News

La commission parlementaire du territoire et des transports a approuvé l'amendement de la loi spéciale sur les fraudes liées au « jeonse ». C’était lors de sa réunion plénière tenue aujourd'hui. Le texte avait été adopté hier par sa sous-commission chargée de l'examen de projets de loi. Et ce pour la première fois par consensus entre le parti au pouvoir et l'opposition depuis le début de la 22e législature de l'Assemblée nationale.Pour rappel, le « jeonse » est un système de location propre à la Corée du Sud, dans lequel le locataire confie au propriétaire une grosse somme d'argent lors de la signature d'un bail au lieu de payer un loyer mensuel. Ces dernières années, les escroqueries liées à ce système se sont multipliées dans le pays.La sous-commission avait examiné les amendements proposés respectivement par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, et le Minjoo, le premier parti de l'opposition, pour élaborer une version révisée intégrant les deux textes.Cette proposition de loi prévoit notamment que la société publique Korea Land and Housing Cororation (LH) acquière aux enchères les logements faisant l'objet de fraudes pour, soit les louer aux victimes pour une longue durée, soit leur verser les plus-values réalisées aux enchères.Le Minjoo avait initialement proposé d'indemniser en premier les victimes avec de l'argent public pour ensuite récupérer le montant lors de la vente des logements. Mais il a finalement cédé, acceptant la proposition du gouvernement relative à la mise en location de ces derniers auprès des victimes.