Libération : la ville de Séoul va célébrer en grandes pompes le 80e anniversaire

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé, aujourd’hui, qu’elle allait organiser un grand événement en 2025 pour le 80e anniversaire de la libération de la Corée. Dans ce cadre, elle va inviter des descendants de militants pour l’indépendance qui résident à l’étranger.La municipalité organisera des programmes permettant d'apprendre l’histoire de la colonisation japonaise, en guidant les visiteurs vers des endroits importants comme les palais Deoksu et Gyeonghui. En parallèle, elle poursuivra ses projets dont le but est de faire connaître la véritable signification de l’indépendance.Pour ce faire, un comité, composé d’experts et de citoyens, sera lancé en octobre. Les premiers fourniront des conseils à propos des projets commémoratifs, alors que les seconds soutiendront leur réalisation et leur gestion.En dehors de cet événement, la municipalité envisage d’augmenter les allocations destinées aux anciens vétérans à partir de l’année prochaine. Elle a aussi décidé d’offrir 200 000 wons, soit 135 euros, aux familles de vétérans, qui ont vécu plus d’un an à Séoul, lors de son décès.