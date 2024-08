USA : le Parti démocrate réaffirme l'objectif de dénucléarisation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le camp de la candidate démocrate, Kamala Harris, a réaffirmé l’objectif de dénucléariser la péninsule coréenne.Lors d’un briefing, tenu mardi, l’ancien secrétaire adjoint à la politique de Défense a déclaré que la dénucléarisation de la Corée du Nord demeurait toujours l’un des objectifs du gouvernement américain, et qu’elle le serait toujours dans l’administration de Harris. Ses propos sont intervenus, alors qu’elle a été effacée de la plateforme du Parti démocrate.Quant à la dissuasion élargie, Colin Kahl a évoqué les craintes soulevées par les pays alliés des USA. Il a affirmé que l’administration Biden-Harris remplissait ses engagements à protéger les alliances, mais que Donald Trump les traiterait autrement. Il a indiqué que le candidat républicain prenait les alliés pour une cible à laquelle il devrait extorquer des coûts de défense. Selon lui, si l’ancien locataire de la White House redevenait président, la dissuasion élargie serait remise en question.L’ex-secrétaire adjoint a argué que la protection des alliés, dont la Corée du Sud et le Japon, contre la menace nord-coréenne et le renforcement de la dissuasion américaine seraient l’une des priorités sur le court terme. Avant d’estimer que l’un des principaux progrès réalisés par le gouvernement sortant était de consolider les relations entre Séoul et Washington, et entre Washington et Tokyo, ainsi qu'entre ces trois nations.