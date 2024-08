Taxes sur les carburants : prolongement de la réduction jusqu’à octobre

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de prolonger la réduction des taxes sur les carburants de deux mois jusqu’à la fin d’octobre. Cette décision a été prise lors d’une réunion, tenue aujourd’hui, entre les ministres concernés.Ce dispositif avait été introduit pour la première fois en novembre 2021, sur fond de propagation du COVID-19. Il avait été prolongé, jusqu’à présent, au total, à dix reprises, avec une modification des taux de réduction. En effet, depuis le mois dernier, celui de la taxe sur l’essence a été réduit à 20 % et celui sur le diesel et le gaz de pétrole liquéfié à 30.L’exécutif a expliqué avoir pris en compte l’instabilité de la situation politique au Moyen-Orient et les prix élevés au pays du Matin clair. Cette décision pourrait faire baisser les recettes fiscales, alors qu’il avait été prévu de les augmenter de 40 % par rapport à l’an dernier.