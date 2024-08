Météo : les températures restent caniculaires, pas de miracle de cheoseo

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est cheoseo, l’une des 24 divisions du calendrier lunaire, qui est censé marquer la fin de la période des grosses chaleurs. Alors que beaucoup attendaient ce passage de saison avec impatience, espérant que les températures baisseraient, le miracle n’a pas eu lieu. En effet, malgré un ciel mitigé, entre pluie, grisaille et soleil, les températures ne vont pas baisser pour autant, et la majorité du pays va continuer d’expérimenter des nuits tropicales dans les prochains jours.De fortes pluies, d'environ 20 à 30 mm par heure, sont attendues, en particulier dans le nord du Gyeonggi et dans le nord du Gangwon, à l'intérieur des terres. Dans d'autres régions, de fortes pluies accompagnées de tonnerre, d'éclairs et de rafales de vent peuvent même survenir à certains endroits.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait déjà 29°C presque partout dans le pays, avec une minimale de 27°C à Chuncheon et Andong. Dans la seconde partie de journée, il fera 31°C à Séoul, 32°C dans le Jeolla, 34°C à Cheongju, Andong et Daegu et jusqu’à 36°C à Gangneung.